Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu 3. Sayfa Haberleri Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza KartalD-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra yol üzerinde seyir halinde olan bir başka araca çarptı. Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu İSTANBUL - Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza KartalD-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarptıktan sonra yol üzerinde seyir halinde olan bir başka araca çarptı. Kaza sonrası oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kaza saat 18.00 sıralarında Kartal D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Y. hakimiyetindeki 34 YU 063 plakalı Fiat marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından E.K. idaresindeki 34 FPE 426 plakalı Ford marka araca çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa D-100 Karayolu Tragger 3. Sayfa Haberler

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