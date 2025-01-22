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Kartal'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: Otomobil Düştü

Kartal'da İnşaat Temelinde Toprak Kayması: Otomobil Düştü
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Kartal'da gece saatlerinde bir inşaatın temeli nedeniyle toprak kayması yaşandı. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmaması sevindirici bir durumken, ekipler hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kartal'da gece saatlerinde 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması sonucu otomobil düştü. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ekipler olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 01.30'da Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. 8 katlı bir binanın yan tarafındaki inşaatın temeline toprak kayması nedeniyle bir otomobil düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede binanın otopark alanındaki toprağın, inşaat alanına doğru kaydığı tespit edildi. Park halindeki başka bir otomobilin de inşaat çukuruna düşme tehlikesi olduğu görüldü.

Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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