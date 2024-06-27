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Kartal'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

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Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardan biri yan yattı ve sürücüler hafif yaralandı.

Kartal'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin yan yattığı kazayı iki sürücü hafif yaralanarak atlattı.

Kaza, Kartal Cevizli Mahallesi Özmen Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. yönetimindeki Peugeot marka otomobil ile karşı istikamette seyir halinde olan B.M.Ş. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda yan yattı, iki sürücü de kazayı hafif yaralanarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü A.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer sürücü ise durumunun hafif olması nedeniyle hastaneye gitmek istemeyerek olay yerinde bekledi. Kaza nedeniyle trafik akışı polis ekiplerince bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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