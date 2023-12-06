Üye Girişi
Haberler

Kartal'da İETT otobüsünde yer verme kavgası kamerada

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kartal'da bir İETT otobüsünde yolcular arasında yer verme meselesinden dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da İETT otobüsünde yer verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir İETT otobüsünde yolcular arasında yer verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kartal Yakacık'ta meydana geldi. İddiaya göre Kartal Uğur Mumcu ile Kadıköy Bostancı arasında çalışan 17S hatlı İETT otobüsünde 2 yolcu arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken kavga şoför ve diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga İETT Ulaşım Güvenlik İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title