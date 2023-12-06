Kartal'da bir İETT otobüsünde yolcular arasında yer verme meselesinden dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da İETT otobüsünde yer verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir İETT otobüsünde yolcular arasında yer verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kartal Yakacık'ta meydana geldi. İddiaya göre Kartal Uğur Mumcu ile Kadıköy Bostancı arasında çalışan 17S hatlı İETT otobüsünde 2 yolcu arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken kavga şoför ve diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.