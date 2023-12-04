Kartal'da İETT Otobüsü ile Otomobil Sürücüsü Arasında Arbede

Kartal'da İETT otobüsünün aynasına çarptığı otomobil sürücüsü, otobüs şoförü ile tutanak tutmak istedi. İETT otobüsü şoförünün 'yolcular var' diyerek tutanak tutmayı reddetmesi üzerine iki sürücü arasında arbede yaşandı. Otobüsteki yolcuların panik yaşadığı arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal'da Keresteciler durağı mevkiinde Kadıköy istikametinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan 500 T hatlı İETT otobüsü, yandan gelen bir otomobilin aynasına çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından dolayı otomobil sürücüsü, İETT şoförü ile tutanak tutmak istedi. Otobüs şoförü ise yolcuların olduğunu öne sürerek yoluna devam etmek isteyince iki sürücü arasında arbede yaşandı. Araya otobüsteki yolcular ve yoldan geçen diğer sürücüler girdi.

Otobüste bulunan bir çocuğun ise arbede esnasında çığlık atarak ağladığı duyuldu. Çocuğu ağlayan anne, kavga eden taraflara "Beyefendi kızımı korkutmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi.

İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL