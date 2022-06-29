Kartal'da halatlı ilginç yolculuk: Motosikleti çeken aracın bagajından çıkan şahıs dikkat çekti - Haberler

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Kartal'da halatlı ilginç yolculuk: Motosikleti çeken aracın bagajından çıkan şahıs dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da halatlı ilginç yolculuk: Motosikleti çeken aracın bagajından çıkan şahıs dikkat çekti Kartal'da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti.

Kartal'da halatlı ilginç yolculuk: Motosikleti çeken aracın bagajından çıkan şahıs dikkat çekti

İSTANBUL - Kartal'da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. O esnada aracın bagajından çıkan bir kişi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Bir araç sürücüsü, yol üzerinde arıza yapan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. Aracın motosikleti çektiği esnada otomobilin bagaj kısmında görünen bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı. Bagaj kısmından çıkan şahıs, yolda kalan motosikletliyi görüntülendi. Yaşanan o anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün motosikletliyi halat yardımıyla çektiği ve aracın bagaj kısmından çıkan kişinin ise o anları cep telefonu ile kayda aldığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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