Kartal'da, evindeki yangına rağmen uykusundan uyanmayan ev sakinini itfaiye kurtardı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da 8 katlı binanın 7. katındaki dairede yangın çıktı. Yanan evde uyuyan ev sakini ise evden yükselen dumanlara ve alevlere rağmen uykusundan uyanmadı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki bir kediyi, kuşu ve uyuyan ev sakinini uyandırarak kurtardı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kartal'da Atalar Mahallesinde bulunan 8 katlı bir binanın 7. katındaki dairede çıktı. İddiaya göre ev sakini Fatih İngenç'in evde uyuduğu sırada elektrik aksamından kaynaklanan yangın nedeniyle evden dışarı dumanlar yayılmaya başladı. Ev sakini Fatih İngenç ise evinde çıkan yangını fark etmeden uykusuna devam etti. Diğer dairelerde bulunan bina sakinleri ise kendilerini dışarı attı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde uyuyan İngenç'i uyandırıp evden çıkmasını sağladı. Evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan bir kedi ve bir muhabbet kuşu da yangından kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangını itfaiyeye bildiren Salih Algan, "Baktım ufaktan alev çıkıyor. Komşumuz vardı girmeyin dedim itfaiyeye haber verdim. Zil çaldık haber çıkmadı. Bütün zilleri çaldık. Binadaki insanları çıkarttık" dedi. - İSTANBUL