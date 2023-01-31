Kartal'da evde ölü bulunan anne ve 2 kızının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Kartal ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 kızının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi. İstanbul'un Kartal ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 kızının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi. Olay, Kartal ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. Yakınları, Melek Dönmez'e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis, çilingir yardımıyla Dönmez'in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay (11) ve Belinay Ergay'ın cansız bedenlerini buldu. Anne ve kızlarının ölümünde doğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Adli Tıp 3. Sayfa Haberler

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