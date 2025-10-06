Haberler

Kartal'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Kartal'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da bir gelin alma merasimi sırasında düğün konvoyundaki kişiler av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi ve tepkilere yol açtı.

Kartal'da gelin alma merasimi sırasında düğün konvoyunda bulunan araçlardaki kişiler av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların havaya ateş açtıktan hemen sonra olay yerinden ayrılmaları ise tepkilere neden oldu.

Olay, Kartal Topselvi Camii Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir apartman önünde düzenlenen 'gelin alma' merasimi, tehlikeli görüntülere sahne oldu. Bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, araçlar gelin alma merasimi için sokağı kapatarak beklemeye başladı. Bu esnada araçtan inen bir grup, bagajdan çıkardıkları av tüfeği ile havaya ateş açtı. Ardından gelin arabasından inen bir şahıs da benzer şekilde tabancasıyla ateş açmaya devam etti. Görüntüler apartman sakinlerinde büyük korkuya neden olurken, düğün konvoyundaki araçların soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması ise dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.