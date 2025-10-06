Kartal'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Kartal'da gelin alma merasimi sırasında düğün konvoyunda bulunan araçlardaki kişiler av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, şahısların havaya ateş açtıktan hemen sonra olay yerinden ayrılmaları ise tepkilere neden oldu.

Olay, Kartal Topselvi Camii Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir apartman önünde düzenlenen 'gelin alma' merasimi, tehlikeli görüntülere sahne oldu. Bir apartman sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, araçlar gelin alma merasimi için sokağı kapatarak beklemeye başladı. Bu esnada araçtan inen bir grup, bagajdan çıkardıkları av tüfeği ile havaya ateş açtı. Ardından gelin arabasından inen bir şahıs da benzer şekilde tabancasıyla ateş açmaya devam etti. Görüntüler apartman sakinlerinde büyük korkuya neden olurken, düğün konvoyundaki araçların soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrılması ise dikkat çekti. - İSTANBUL