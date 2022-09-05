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Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da düğün konvoyu yapıp trafiği birbirine kattılar

Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Kartal'da bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı, yaşanan o anları bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedip tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup, düğün konvoyu yaparak trafiği kapattı. Yaşanan o anları bir diğer sürücü kaydedip, "Yine trafiği kapatmışlar düğün magandası, yolu tamamen kapatıp 40 kilometre ile ilerliyorlar" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde, düğün konvoyu nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği, diğer sürücülerin ise ilerlemekte zor anlar yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

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