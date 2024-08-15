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Kartal'da drift atan otomobil şarampole yuvarlandı

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Kartal'da alkollü bir sürücünün drift atması sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada kimse yaralanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da drift atan otomobil, alkollü olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada kimse zarar görmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Kartal ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde saat 01.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Cem Yavuz hakimiyetindeki 33 ABM 678 plakalı otomobil, alkollü olan sürücüsünün drift atması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kimse yaralanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri drift atarak kaza yapan sürücü Cem Yavuz'a alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü alkollü çıktı. Alkollü sürücüye drift atmaktan ve alkollü araç sürmekten cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri sürücüyü karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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