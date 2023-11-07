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Kartal'da Dini Nikahlı Eşini Rahatsız Ettiği İddiasıyla Bir Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, öldürülen kişinin dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü belirtildi.