Kartal'da Dini Nikahlı Eşini Rahatsız Ettiği İddiasıyla Bir Kişiyi Öldüren Şüpheli Tutuklandı
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Kartal'da dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, öldürülen kişinin dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü belirtildi.
Kartal'da dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yukarı Mahalle'de nalburda çalışan Önder B'nin (48) silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.
Polis ekipleri, nalbur E.S'yi (50) gözaltına aldı. Olay yerindeki incelemede 1 tabanca, 5 kovan ile 4 bıçak ele geçirildi.
Şüpheli E.S'nin ilk ifadesinde, Önder B'nin arkadaşının oğlu olduğunu, 2 yıldır aynı ikamette kaldıklarını, uzun zamandır kendisinin dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.