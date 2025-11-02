Kartal'da Çatlak Kolonlu Bina Tahliye Edildi
Kartal'da bir binanın kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle bina tahliye edildi. Olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina mühürlendi ve polis, önünde beklemeye devam ediyor.
Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen bina önünde polisin bekleyişi sürüyor.
Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak üzerinde bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Durumu fark eden bina sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı ekipler tarafından tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polisin herhangi bir duruma karşı bina önünde bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel