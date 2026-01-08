Kartal'da çatı katında yangın paniğe neden oldu

Kartal Orta Mahalle'de bulunan bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kartal Orta Mahalle Cebesoy Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında binada maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL