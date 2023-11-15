Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kartal'da Bisikletli Kadını Takip Ederek Uygunsuz Hareketler Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da Bisikletli Kadını Takip Ederek Uygunsuz Hareketler Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kartal sahil yolunda bir kişinin bisikletli kadını takip ederek aracının içinde uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.