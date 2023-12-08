Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Bir Kişi Darbedilip Bıçaklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kartal'da bir grup saldırganın bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darbetmesi ve bıçaklaması anbean kaydedildi.

Kartal'da saldırganlar bir genci darbedip bıçakladı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir grup saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darbedip sonra da bıçakladı. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Doğa Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen gençlerin küfürlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Şahıslardan biri gence yumruk atarken, diğeri ise boğazını sıktı. Kavganın yaşandığı sırada şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla darbettikleri kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verilirken, o anlar ise çevredeki bir vatandaşın telefon kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Saldırı Güvenlik Şiddet İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? Trabzonspor ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu? Beşiktaş ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu? Fenerbahçe ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Galatasaray ZTK hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Masterchef Sergen ve Dilara sevgili mi? Masterchef 2023 Sergen Özen ve Dilara Başaran sevgili mi, açıklama geldi mi? 8 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 8 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 8 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Çarkıfeleği kim sunacak, Çarkıfelek ne zaman hangi kanalda? 8 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title