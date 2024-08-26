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Kartal'da Beton Mikseri Yan Yattı: 2 Yaralı

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Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yan yattı. Kazada beton mikseri şoförü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yan yattı. Kazada beton mikseri şoförü ve beraberindeki 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün viraja hızla girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CJE 903 plakalı Mercedes marka beton mikseri bariyerlere çarparak yan yattı. Olayda araç şoförü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralıları araç içerisinden çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırdı. Mahallesi sakinleri, cadde üzerinde benzer kazaların defalarca yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yaralılara biz müdahale ettik"

Mahalle sakinlerinden Güner Biçici, "Benzeri kazalar burada defalarca yaşandı. Evimizin bahçesine araç dahi uçtu. Yaralılara biz müdahale ettik. Araçtan çıkardık. Sağlık ekipleri aldı, götürdü. Kazanın etkisiyle bahçe duvarımız da zarar gördü. Beton mikseri şoförü viraja çok hızlı girdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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