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Kartal'da ATM'ye çekiçle saldırı

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Kartal'da bir şahıs elindeki çekiçle ATM'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da ATM'ye çekiçle böyle saldırdı

İSTANBUL - Kartal'da bir şahıs elindeki çekiçle ATM'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs ATM'de işlem yapmak istedi. İstediği işlemi yapamadığı için öfkelenen şahıs ATM'yi terk etti. Bir süre sonra elinde çekiçle tekrar gelen şahıs, ATM'ye saldırarak parçaladı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı nedeniyle ATM'de hasar meydana gelirken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yazıklar olsun bunu yapana"

Yakup Ekşi isimli bir vatandaş, "İlk seferde gelmiş bir işlem yapmaya çalışmış. Orada bir saldırı gerçekleştirmeye çalışırken arkadaşı engellemiş. Sonra gitmiş, tekrar çekiçle geldi. Çekiçle 5-6 defa vurduğunu gördüm. Sonra sakin bir şekilde çekti gitti" dedi. Bankamatiğe işlem yapmak için geldiğini söyleyen Ali Sabancı ise, "ATM kırılmış, rezillik yani, utanç verici. Yazıklar olsun bunu yapana" diye konuştu.

Banka görevlileri tarafından ATM'deki paralar güvenli bir şekilde alınırken, polis çekiçli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Kartal ATM 3.Sayfa Güncel Haberler

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