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Kartal'da araç alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da araç alev alev yandı Kartal'da içinde sürücü ve yolcunun bulunduğu araç alev alev yandı.

Kartal'da araç alev alev yandı

İSTANBUL - Kartal'da içinde sürücü ve yolcunun bulunduğu araç alev alev yandı. Sürücü ve yolcu yanan araçtan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, 33 NTR 04 plakalı araç Kartal Petroliş Mahallesi Akgün sokak üzerinde, sürücüsünün aracı çalıştırdığı esnada motor bölümünden alev almaya başladı. Sürücü, araçtan kendi imkanları ile çıkarken araç alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sürücüsü C.U, "Arabayı çalıştırırken bir anda alev aldı. Ben kapıyı açıp kendimi dışarıya attım. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettik ama söndüremedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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