Üye Girişi
Haberler

Kartal'da 6 Katlı Binanın Balkonu Çöktü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın 6. katındaki evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Zabıta Kartal Olay Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title