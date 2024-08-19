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Kartal'da 2 grup arasındaki yumruklu tekmeli kavga kamerada

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Kartal'da park içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgaya aileler de dahil oldu. Bir kadın elindeki bıçakla dövülen şahsı bıçaklamak istedi. Olay anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal'da 2 grup arasındaki yumruklu tekmeli kavga kamerada

İSTANBUL - Kartal'da park içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Yaşanılan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Kartal İlçesi Topselvi Mahallesi, Şehit Ahmet Yalçın Parkında akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, park içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Grup arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerde dahil oldu. Kavga sırasında bir kadın elindeki bıçakla dövülen şahısı bıçaklamak istedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanılan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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