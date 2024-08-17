Karşıyaka'da yangında hasarın boyutu böyle görüntülendi

İZMİR İzmir Karşıyaka'da orman yangını nedeniyle alevlere teslim olan alandaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken yanan alandaki hasarın boyutu dron ile böyle görüntülendi.