Karşıyaka'da Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşıda şüphe üzerinde durdurulan bir kişi kesinleşmiş hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı çıktı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Çarşısı'nda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde adının E.G. olduğu belirlenen şahsın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR