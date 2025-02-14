Karşıyaka'da Uyuşturucu Satıcısı Gözaltına Alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çarşıda şüpheli olarak durdurulan E.G. isimli kişinin uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşıda şüphe üzerinde durdurulan bir kişi kesinleşmiş hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı çıktı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Çarşısı'nda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde adının E.G. olduğu belirlenen şahsın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - İZMİR