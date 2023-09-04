Karşıyaka'da silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi'nde kıraathane işleten Y.A. aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.G'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Y.A. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.