Karşıyaka'da silah zoruyla senet imzalatan çete operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, silah zoruyla bir vatandaşa senet imzalatan çeteye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge ve silah ele geçirildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, silah zoruyla bir vatandaşa senet imzalatan çeteye, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Görgü tanıkları ifadeleri ve güvenlik kameraları incelenmesinin ardından tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, K.Ç., A.O., F.A. ve O.Ü. gözaltına alınırken, 52 boş senet, 1 pompalı tüfek, 100 fişek ve delil niteliği taşıyan çok sayıda belge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.