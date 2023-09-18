Karşıyaka'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişinin arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Çatalbaşoğlu ile B.A. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, B.A. darp sonucu yaralanırken, Baran Çatalbaşoğlu ise vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Baran Çatalbaşoğlu'nu ambulansa alarak özel bir hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Çatalbaşoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, darp sonucu yaralanan B.A. ise önce İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli B.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Baran Çatalbaşoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.