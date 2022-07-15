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Karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuğa önce taksi, sonra otobüs çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuğa önce taksi, sonra otobüs çarptı

Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğa caddeden karşıya geçerken önce taksi çarptı, sonra otobüs üzerinden geçti.

Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğa caddeden karşıya geçerken önce taksi çarptı, sonra otobüs üzerinden geçti. Çocuğun ölüme koştuğu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki B.A. arkadaşıyla birlikte dondurma aldıktan sonra caddeden karşıya geçmek için yola koştu. Sağ taraftan gelen araçları görmeden yola atlayan B.A.'ya önce ticari taksi çarptı, ardından arkadan gelen otobüs ezdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. B.A. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, küçük çocuğun ölüme koştuğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaparken, her iki araç sürücüsü de gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen B.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Tragger Bağlar 3. Sayfa Haberler

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