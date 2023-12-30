Karşılaşan Husumetliler Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada başından silahla vurularak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, silah, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan ve kaçan şüpheliler N.D., K.D., C.D., İ.D.,Y.C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Turgay O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ