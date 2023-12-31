Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Parkın Duvarına Çarptı

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeride geçerek parkın duvarına çarptı. Kaldırım üzerinde kalan otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 42 APG 674 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden atlayarak yolun karşı şeridine geçti. Hızını alamayan otomobil, parkın beton duvarına çarptıktan sonra kaldırım üzerinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta demir yığınına dönen otomobildeki sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Kazadan saniyelerle kurtulduk"

Kazadan saniyelerle kurtulduklarını anlatan bir başka aracın sürücüsü Enes Yıldız, "Ben aracımla elemanımı bırakmaya gidiyordum. Karşıdan bir toz belirdi. Frene basmasaydım araç bize vuracaktı. Kaza yapan aracın sürücüsünü yerde yatar vaziyette görünce hemen yardımına koştuk. Arabada gaz kaçağı olabilme ihtimaline karşı 112'yi aradık. Ekipler geldi ve arkadaşın durumu biraz kötüydü. Sanırım ayaklarında kırıklar vardı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN