Karşı şeride geçen araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkaran hafif ticari araç karşı şeride geçerek, şarampole yuvarlandı. Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkaran hafif ticari araç karşı şeride geçerek, şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31), Mustafa A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçadağ Kayseri Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

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