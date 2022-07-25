Kars Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Kars Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz'ün adını kullanarak valilikten aradıklarını beyan ederek kendilerini arayarak para isteyen kişi veya kişilerin tuzağına düşmemeleri konusunda Valilikten uyarı yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan uyarıda; "Son günlerde bazı art niyetli kişi veya kişilerin, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak veya Valilikten aradıklarını beyan ederek iş insanı ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde bilgiler Valiliğimize ulaşmaktadır" denildi.

Uyarıda, "Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımız tarafından bu tür taleplerde bulunulması söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi hattını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları gerektiğine" dikkat çekildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa