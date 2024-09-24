Kars'taki Otelde Yangın Panic Yarattı
Kars merkezdeki Konak otelde çıkan yangın nedeniyle otelde bulunanlar panik içinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
Kars'ta kent merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Kars il merkezinde bulunan Konak otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında otelde bulunanlar tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. - KARS