Kars'taki Otelde Yangın Panic Yarattı

Kars'ta kent merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars il merkezinde bulunan Konak otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında otelde bulunanlar tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. - KARS