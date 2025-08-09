Kars'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kars'ta meydana gelen zincirleme kazada, süt taşıyan kamyonet iki römorklu traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Ani karayolunda meydana geldi. Ani'den Kars'a seyir halindeki iki römorklu traktöre, süt taşıyan kamyonet çarptı. Kamyonetten koparak yola düşen süt deposuna çarpmamak için kaçan otomobil ise yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yol güvenliğini alarak trafiğe tek şeritten verirken, sağlık ve itfaiye ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan B.İ., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
