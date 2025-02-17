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Kars'ta Yolcu Otobüslerine Denetim Artırıldı

Kars'ta Yolcu Otobüslerine Denetim Artırıldı
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Kars'ta jandarma, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetleyerek trafik kurallarına uyumu kontrol ediyor. Sivil ekipler, otobüslerde yolcu gibi biniyor ve sürücülerin emniyet kemeri kullanımını denetliyor. Yolcular, yapılan uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kars'ta yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı. Sivil jandarma asayiş ve trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri yakın takibe aldı.

Jandarma asayiş ve trafik ekiplerince özellikle uzun yol yapan otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek amacıyla sivil denetimler gerçekleştiriyor. Yolcu gibi otobüslere binen sivil ekipler, şoförlerin hız sınırlarına riayet edip etmediğini, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu ile ilgilenip ilgilenmediklerini kontrol ediyor.

Jandarma, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürekli olarak denetlenmesi ve şoför üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun yoğun şekilde hissettirilmesi amacıyla, 7 Trafik jandarması ve Merkez Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri Sarıkamış İlçesi'nden Erzurum istikametine gidecek olan Turgut Reis Turizme ait yolcu otobüsüne bilet alınmak suretiyle bindi. Denetime müteakip 38 yolcu, 1 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 40 kişiye emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılarak, 40 broşür dağıtımı yapıldı. Ekipler yapılan denetim de kurallara uyan firma çalışanlarına ve yolculara teşekkür etti.

Öte yandan yolcular, jandarmanın yaptığı uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, trafik güvenliğinin sağlanması için bu tür denetimlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların herhangi bir kural ihlaliyle karşılaşmaları durumunda Alo 112 ve 155 polis hattına ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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