Kars'ta 214 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kars'ta 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle toplam 214 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için çalışmalara başladı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipiden Merkez'e bağlı 34, Akyaka'da 9, Arpaçay'da 34, Digor'da 28, Kağızman'da 24, Sarıkamış'ta 42, Selim'de 18 ve Susuz'da 25 olmak üzere toplam 214 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Kapalı yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. - KARS

