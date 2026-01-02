Kars'ta 214 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipiden Merkez'e bağlı 34, Akyaka'da 9, Arpaçay'da 34, Digor'da 28, Kağızman'da 24, Sarıkamış'ta 42, Selim'de 18 ve Susuz'da 25 olmak üzere toplam 214 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Kapalı yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. - KARS