Kars'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, 130 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi, kapalı yolları açmak için seferber oldu ancak tipi çalışmaları zorlaştırıyor. Meteoroloji, kar yağışının devam edeceğini ve vatandaşların dikkatli olmalarını uyarıyor.

Kars genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, kırsal bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Kentte kar ve tipiden130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar ve tipiden köy yolları kapanırken, Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan çok sayıda greyder ve kepçe kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ta kar ve tipiden Merkez de 8, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20 ve Susuz'da 25 olmak üzere toplam 130 köy yolu kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ekiplerin yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerinin çalışmalarını etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor.

Öte yandan kent genlinde etkisini sürdüren kar yağışı trafik ekiplerini de harekete geçirdi. ekipler, şehirlerarası yollarda denetimlerini sıkılaştırırken, özellikle Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan karayolunu kullanacak sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise kar yağışının bölgede yer yer etkisini sürdüreceği, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları istendi. - KARS

