Kars'ta yerli ve milli radar sistemiyle hız kontrolü

Kars'ta bin 68 jandarmanın katılımıyla bayram öncesi yol güvenlik kontrolleri yapılıyor. Kontrollerde yerli ve milli Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) kullanılıyor.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan yol kontrollerinde, yerli ve milli Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) kullanılıyor. Milli radar sistemi, hız ihlallerinin belirlenmesinde jandarma ekiplerine kolaylık sağlıyor.

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı MTS, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kars'ta yol kontrollerine de kullanılıyor. Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veriyi her bir araç için tespit edilebilen MTS ile yapılan trafik denetimleri, sürücüler için de caydırıcı oluyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca bayram öncesi Kars-Ani Ören Yeri Derecik köyü mevkiinde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Sürücülere bayram şekeri ikram edildi.

Kars'ın farklı noktalarında Ramazan Bayramı öncesi denetim yapan jandarma ekipleri, sürücülere dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin Ramazan Bayramı boyunca farklı noktalarda MTS desteğiyle yapılacağı öğrenildi. - KARS