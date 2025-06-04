Kars'ta Yaylada Düşen Çoban Yaralandı

Kars'ta Yaylada Düşen Çoban Yaralandı
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Kars'ın Susuz ilçesindeki yaylada hayvanlarını otlatan yabancı uyruklu çoban, dengesini kaybederek kayalıktan düştü. Olay yerine UMKE ekipleri müdahale etti ve yaralı çoban hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta yaylada hayvanlarını otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban yaralandı.

Susuz ilçesi Kalecik köyü yaylasında hayvanlarını otlatan yabancı uyruklu Yousef Ahmadıtazehkand (32), dengesini kaybederek kayalıktan düştü. İhbarı üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Yousef Ahmadıtazehkand'e olay yerinde müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı çoban, UMKE ekipleri tarafından yayladan güvenli şekilde indirilerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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