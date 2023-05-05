Kars'ta yaşlı kadının evini soydular

Kars'ta yaşlı kadının evine giren hırsızlar, beyaz eşyaların motorları, halı ve bazı eşyaları çaldı.

Kars'ta yaşlı kadının evine giren hırsızlar, beyaz eşyaların motorları, halı ve bazı eşyaları çaldı.

Subatan yolu Sevgi sokakta tek başına yaşayan 65 yaşındaki Şehriban Akbaba'nın evine hırsız girdi. Tek başına yaşayan ve zor durumda olan Akbaba'nın evinde birşey bulamayan hırsızlar, beyaz eşyaların motorları, halı ve bazı ev eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Eve hırsız girdiğini fark eden yaşlı kadın komşularından yardım istedi. Komşuları ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KARS