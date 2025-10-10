Haberler

Kars'ta Yasa Dışı Şahin Avına 1,2 Milyon Lira Ceza

Güncelleme:
Kars'ta doğa koruma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı şahin avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 1 milyon 166 bin lira ceza kesildi.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ve Kars Çevre ve Doğa Koruma Timi (HAYDİ) ile birlikte yapılan arazi denetimlerinde yasa dışı şahin avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan denetimlerde 5 şahin, canlı mühre olarak kullanılan 7 çil keklik ve 16 güvercin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 2 avcıya 76 bin 682 TL idari para cezası ile 1 milyon 70 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 1 milyon 146 bin 682 TL cezai işlem uygulandı. - KARS

