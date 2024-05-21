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Kars'ta yapılan uygulamalarda silahlar ele geçirildi

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 7 silah, 1 kuru sıkı ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars'ta yapılan uygulamalarda 7 silah, 1 kuru sıkı ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce güvenlik ve asayiş uygularımı hız kesmenden devam ediyor. Polis ekiplerince kentin belirli noktalarında yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda; 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 8 şarjör ve 62 fişek, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ile 12 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahları muhafaza altına alan polis, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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