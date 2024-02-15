Kars'ta Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Kars'ta bir binada elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen ve evlerinde mahsur kalan 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay İstasyon mahallesinde saat 02.30 sularında meydana geldi. Bir binada yangın olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve ARAS elektrik ekiplerini sevk etti.

MTSA apartmanında elektrik panosundan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bölgeye 1 araç 2 kişilik ekiple gelen AFAD, binada mahsur kalan 4 kişi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan 4 kişi daha sonra hastaneye sevk edildi. hastaneye sevk edilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS