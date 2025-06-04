Kars'ta Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

Kars'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik uygula yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalar sürüyor.

Uygulamalarda çerçevesinde Kars'ta 340 yabancı uyruklu kişinin sorgusu yapıldı. 31 düzensiz göçmene işlem yapılırken, 16 Afganistan uyruklu göçmen ve 1 Özbekistan uyruklu kadın göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 3 Azerbaycan uyruklu terke davet edildi ve 2 Suriye uyruklu yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamada, 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ve 1 Türk vatandaşına Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS