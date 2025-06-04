Kars'ta Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi

Kars'ta Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada, 340 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Düzensiz göçmenlere yönelik işlemler devam ederken, bazı göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kars'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik uygula yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalar sürüyor.

Uygulamalarda çerçevesinde Kars'ta 340 yabancı uyruklu kişinin sorgusu yapıldı. 31 düzensiz göçmene işlem yapılırken, 16 Afganistan uyruklu göçmen ve 1 Özbekistan uyruklu kadın göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 3 Azerbaycan uyruklu terke davet edildi ve 2 Suriye uyruklu yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uygulamada, 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ve 1 Türk vatandaşına Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.