Kars'ta Vatandaşlar Siber Suçlara Karşı Uyarıldı

Kars'ta polis vatandaşları siber suçlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce SİBERAY etkinlik standı kuruldu.

Faikbey Caddesi üzerinde kurulan standa 440 vatandaşa siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi konusunda bilgi verildi.

Ayrıca sosyal farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında; Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı konularında broşür dağıtıldı.

SİBERAY ekiplerince yapılan çalışmalarda vatandaşlar sohbet ortamında dolandırıcılık olayları hakkında aydınlatıldı. Ekiplerce bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS