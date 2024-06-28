Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, ilçe kaymakamları katıldı.

Vali Polat, başkanlığında düzenlenen toplantıda, Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince kent genelinde gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik çalışmaları konuşuldu.

Toplantıda ayrıca sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi. Toplantı daha sonra yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS