Kars'ta Vali Ziya Polat Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.
Toplantıda; vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerimizce yapılan genel asayiş-güvenlik çalışmaları ile sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca ilçe ve il merkezinde yapılan güvenlik ve asayiş uygulamaları el alındı. Yapılan sunumların ardından toplantı sona erdi. - KARS