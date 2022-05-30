Kars'ta uyuşturucuyla mücadele semineri - Haberler

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Kars'ta uyuşturucuyla mücadele semineri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta uyuşturucuyla mücadele semineri

Kars'ta "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Kars'ta "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu'nda düzenlenen seminere 568 üniversite öğrencisi katılırken, öğrenciler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi ve UYUMA uygulaması hakkında anne, anne adayları, üniversite öğrencileri ve ilk ve orta dereceli okullarda bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli Murat Sarıgüzel'in katıldığı seminer yoğun ilgi gördü. Seminerde Sarıgüzel, "Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık" konularında bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık 1 saat süren seminere 568 üniversite öğrencisi katılım sağladı.

Seminere, İl Emniyet Müdürümüz Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek ve Rektör Yrd. İsmail Çakmak, TUBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üniversite Uyuşturucu Narkotik Kars 3. Sayfa Haberler

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