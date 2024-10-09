Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Uyuşturucu Ticaretine Dev Operasyon: 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kars'ta Uyuşturucu Ticaretine Dev Operasyon: 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta polis, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta uyuşturucu ticareti yapmaktan 17 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kentte polisin düzenlendiği operasyonlarla uyuşturucu tacirleri yakalanarak cezaevine gönderiliyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl, 2 ay ve 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'yi düzenlendiği operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da Adliye Sarayı'na getirildi. Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyon Politika 3-sayfa Hukuk Polis kars Suç

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı? Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı? Discord Türkiye'de erişimi neden engellendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.