Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kars'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (29) kent merkezinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS