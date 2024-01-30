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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (29) kent merkezinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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