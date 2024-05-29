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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı adı verilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18.14 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı adı verilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. S.A. ve M.E.A.'nn uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden narkotik polisi, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Daxo'nun da katıldığı aramada 18.14 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde paketleme kullanılan alüminyum folyo ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan S.A. ve M.E.A. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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