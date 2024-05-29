Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı adı verilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. S.A. ve M.E.A.'nn uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden narkotik polisi, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Daxo'nun da katıldığı aramada 18.14 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde paketleme kullanılan alüminyum folyo ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan S.A. ve M.E.A. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS